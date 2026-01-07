Strage di Crans-Montana l’Italia si ferma a dire addio alle sue giovani vittime Un minuto di silenzio in tutte le scuole

Oggi in tutta Italia si osserva un minuto di silenzio per commemorare le giovani vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Un gesto di rispetto e di dolore condiviso, volto a ricordare queste vite spezzate in un momento di festa. Questa giornata rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà e della sicurezza, nel ricordo di chi non potrà più tornare.

L’Italia si ferma oggi a rendere l’ultimo saluto alle giovani vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Il 7 gennaio 2026 è il giorno del dolore collettivo, con cerimonie funebri che si svolgeranno contemporaneamente in quattro città italiane e a Lugano, unite dal filo invisibile di una tragedia che ha strappato alla vita cinque ragazzi nel devastante incendio del club Le Constellation. Alle ore 11 si terranno le esequie solenni di Giovanni Tamburi a Bologna. Alla ripresa delle lezioni, tutte le scuole d’Italia osserveranno un minuto di raccoglimento, trasformando aule e corridoi in luoghi di memoria condivisa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Strage di Crans-Montana, l’Italia si ferma a dire addio alle sue giovani vittime. Un minuto di silenzio in tutte le scuole Leggi anche: Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole Leggi anche: Strage a Crans Montana: mercoledì 7 gennaio minuto di silenzio in tutte le scuole italiane Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans-Montana strazio senza fine | l’Italia piange sei giovanissime vittime Oggi in Italia le salme di cinque ragazzi; Crans-Montana strazio senza fine | l’Italia piange sei giovanissime vittime Oggi rimpatriate le salme di 5 ragazzi; I feretri degli italiani morti a Crans Montana in viaggio verso l’Italia; Vi prego di scusarmi | a Crans Montana le lacrime in diretta dell’inviato La7 commuovono l’Italia. Strage di Crans-Montana, oggi i funerali di cinque giovani vittime italiane - A Roma è prevista una messa in suffragio dei ragazzi italiani; la premier Giorgia Meloni ha visitato in forma privata i feriti al Niguarda: nessuno è fuori pericolo, tre sono in condizioni critiche. tg.la7.it

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

Strage Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale: identificate tre vittime italiane, Tamburi, Barosi e Galeppini - Montana, Svizzera: il bilancio è gravissimo, ci sono almeno 40 morti e un centinaio di feriti ... fanpage.it

Strage di Crans-Montana, il Comune ammette: “Nessun controllo al pub” x.com

Sono 11 i ragazzi rimasti feriti nella strage di Crans-Montana ricoverati nell'ospedale Niguarda di Milano Cosa succede ora ai ragazzi coinvolti nella vicenda, parla l'esperto: https://fanpa.ge/zr7VK - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.