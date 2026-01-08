Sono traumatizzata Stefania Orlando in tv il racconto choc | Entrati mentre dormivo

Stefania Orlando ha condiviso un'esperienza difficile, raccontando in diretta da Caterina Balivo di essere stata vittima di un episodio traumatico durante la notte. La sua testimonianza ha evidenziato le emozioni e le paure vissute in quei momenti, offrendo uno sguardo sincero su una situazione complessa e personale. Un racconto che invita alla riflessione sulla sicurezza e il benessere individuale.

Momenti di paura per Stefania Orlando, che ha raccontato in diretta da Caterina Balivo la sua notte da incubo. La conduttrice e showgirl è stata derubata in casa mentre dormiva, un episodio che l'ha profondamente segnata e che ora la costringe a convivere con una nuova paura: quella di addormentarsi da sola. L'inquietante racconto è andato in onda giovedì 8 gennaio, durante la puntata di "La Volta Buona" su Rai 1. "La notte non ho capito nulla", ha confidato la Orlando, visibilmente provata. "Sentivo solo che qualcosa batteva forte sui tubi, ma non ho collegato. Pensavo fossero i vicini". In realtà, quei rumori erano i ladri che si stavano muovendo dentro la sua abitazione, mentre lei dormiva ignara di tutto.

Stefania Orlando il racconto shock: “sono stata derubata in casa, ero chiusa in camera e mi sono salvata” - Stefania Orlando ha raccontato quello che le è successo pochi giorni fa in tv: da La volta buona parla del furto subito. ultimenotizieflash.com

La volta buona, Stefania Orlando: “Derubata in casa mentre dormivo. Sono traumatizzata” - (Adnkronos) – Stefania Orlando è stata derubata in casa di notte mentre dormiva in camera da letto. msn.com

