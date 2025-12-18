Startlist seconda prova discesa Val d’Isere 2025 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Ecco la startlist della seconda prova di discesa libera femminile a Val d’Isere 2025, in programma venerdì 19 dicembre alle 10.30. Scopri orario, programma, pettorali delle italiane, le modalità di visione in TV e streaming, e tutto ciò che serve per seguire questa emozionante tappa della Coppa del Mondo di sci alpino.

Venerdì 19 dicembre (ore 10.30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val d'Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Prosegue il fine settimana sulle nevi francesi: dopo il primo test del giovedì, le atlete avranno a disposizione l'ultima possibilità per trovare il giusto feeling con la pista e saggiare la neve in vista della gara di sabato. Sofia Goggia ha firmato il miglior tempo nella prima prova e punta a trovare maggiore fiducia con le linee, in modo da acquisire le sicurezze necessarie per andare a caccia della vittoria. L'Italia si affiderà anche a Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Nadia Delago, Sara Thaler, Vicky Bernardi, Sara Allemand.

