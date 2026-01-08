Spid a pagamento o Cie le differenze e i costi | quale conviene davvero
Recentemente si discute dell’introduzione di un costo annuale per lo Spid di Poste Italiane, che fino ad ora era gratuito. La nuova tariffa prevista è di 6 euro all’anno. In questa guida analizzeremo le principali differenze tra Spid a pagamento e Cie, valutando quale soluzione risulti più conveniente e adatta alle esigenze degli utenti.
In questi giorni si parla molto del passaggio a pagamento dello Spid di Poste Italiane. Il servizio, finora gratuito, arriverà a costare 6 euro l’anno. Non una grande cifra, ma esistono molte alternative ancora gratuite allo Spid di Poste ed è possibile utilizzare gli stessi servizi, anche grazie a un documento che abbiamo già nei nostri portafogli fisici o digitali. L’alternativa di cui tutti parlano è la carta d’identità elettronica, la Cie che quasi tutti gli italiani ormai possiedono. Infatti la carta d’identità classica, la versione cartacea, è ormai in fase di dismissione. Il vantaggio della carta d’identità elettronica sta proprio nella possibilità di accedere a tutta una nuova serie di servizi, prima più complessi attraverso l’utilizzo del solo codice presente sulla carta d’identità cartacea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
