Affitto breve o tradizionale | quale conviene davvero nel 2025 con tasse e costi in aumento

Per diversi anni gli affitti brevi sono stati considerati la nuova frontiera del mattone. Airbnb, Booking e altre piattaforme avevano trasformato il proprietario di casa in un piccolo imprenditore. Oggi la situazione sta cambiando rapidamente. Tutto nasce dalla Legge di Bilancio 2025, che prevede l’aumento della cedolare secca dal 21 al 26% sugli affitti brevi. Una misura pensata per «fare cassa» ma che, nei fatti, potrebbe ridurre la convenienza di questo tipo di locazione. L’unica eccezione rimarrebbe per chi affitta una sola abitazione senza passare da piattaforme online. Tasse, costi e burocrazia: cosa resta?. 🔗 Leggi su Panorama.it

