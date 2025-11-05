Affitto breve o tradizionale | quale conviene davvero nel 2025 con tasse e costi in aumento
Per diversi anni gli affitti brevi sono stati considerati la nuova frontiera del mattone. Airbnb, Booking e altre piattaforme avevano trasformato il proprietario di casa in un piccolo imprenditore. Oggi la situazione sta cambiando rapidamente. Tutto nasce dalla Legge di Bilancio 2025, che prevede l’aumento della cedolare secca dal 21 al 26% sugli affitti brevi. Una misura pensata per «fare cassa» ma che, nei fatti, potrebbe ridurre la convenienza di questo tipo di locazione. L’unica eccezione rimarrebbe per chi affitta una sola abitazione senza passare da piattaforme online. Tasse, costi e burocrazia: cosa resta?. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Solo 4 in più dell'anno precedente. In aumento però le richieste dei proprietari di avere indietro gli immobili prima della scadenza dei contratti. Il sindacato degli inquini Sunia: "Preferiscono le modalità di affitto breve, famiglie in difficoltà" - facebook.com Vai su Facebook
Affitti brevi con cedolare al 26%, a chi conviene tornare alle locazioni lunghe - L’aumento della cedolare secca dal 21 al 26% riduce i margini per chi affitta su piattaforme come Airbnb. Scrive quifinanza.it
La guida per le case in affitto breve, commissione o pagamento annuale: che cosa conviene di più? - Resiste il modello prevalente di chi fa locazione turistica da solo. Segnala corriere.it
L’affitto breve ora conviene meno: "Un trilocale? Tasse su di 150 al mese" - Cosa cambia con la legge di bilancio che potrebbe portare dal 21% al 26% la cedolare secca sulle locazioni. Segnala msn.com