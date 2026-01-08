Spari contro uffici procuratore casertano | ipotesi ' cecchino' o drone

Nella città di Napoli, un colpo di arma da fuoco ha colpito un ufficio del Palazzo di Giustizia al 12º piano, coinvolgendo gli uffici del procuratore generale Aldo Policastro e altri magistrati. L'ipotesi principale è quella di un colpo di cecchino o l’utilizzo di un drone. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza degli ambienti giudiziari e sulle motivazioni dietro l’attacco. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

Un proiettile ha centrato e oltrepassato una finestra al 12esimo piano del Palazzo di Giustizia a Napoli, dove sono ospitati gli uffici del procuratore generale Aldo Policastro, originario della provincia di Caserta, e di alcuni sostituti procuratori generali.Le indagini Quel colpo, esploso nella. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

