Spari contro uffici procuratore casertano | ipotesi ' cecchino' o drone

Nella città di Napoli, un colpo di arma da fuoco ha colpito un ufficio del Palazzo di Giustizia al 12º piano, coinvolgendo gli uffici del procuratore generale Aldo Policastro e altri magistrati. L'ipotesi principale è quella di un colpo di cecchino o l’utilizzo di un drone. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza degli ambienti giudiziari e sulle motivazioni dietro l’attacco. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

Un proiettile ha centrato e oltrepassato una finestra al 12esimo piano del Palazzo di Giustizia a Napoli, dove sono ospitati gli uffici del procuratore generale Aldo Policastro, originario della provincia di Caserta, e di alcuni sostituti procuratori generali.Le indagini Quel colpo, esploso nella. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Spari contro il Palazzo di Giustizia, l'inquietante ipotesi: cecchino da palazzo di fronte o drone modificato Leggi anche: Spari a Ostia: colpi di pistola contro un palazzo. Ipotesi avvertimento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli, spari contro il Tribunale: centrato l’ufficio del Pg; Spari contro il Tribunale a Napoli: pallottola sfonda la vetrata della Procura al 12esimo piano; Spari contro il Palazzo di Giustizia, l'inquietante ipotesi: cecchino da palazzo di fronte o drone modificato; Venezuela, Trump: «Sarò io decisore ultimo». Rodriguez: «Non ci governa nessun agente straniero». Sparo contro ufficio della procura generale di Napoli: Policastro, in corso verifiche - "Il grave e spiacevole fatto accaduto è oggetto di approfondita verifica da parte degli organi investigativi e dell'autorità giudiziaria competenti, nei quali ripongo assoluta fiducia e ai quali è ass ... ansa.it

Spari contro il Tribunale a Napoli: pallottola rompe la vetrata della Procura al 12esimo piano - Un colpo d’arma da fuoco contro il Tribunale di Napoli apre un nuovo fronte di allarme sulla sicurezza delle istituzioni giudiziarie. thesocialpost.it

Spari agli uffici della Procura Generale di Napoli, l’Anm: “Effetto di un crescente clima di delegittimazione della magistratura” - Un proiettile ha colpito una vetrata al 12° piano del Palazzo di Giustizia di Napoli. ilfattoquotidiano.it

Napoli, spari contro le finestre del Tribunale: sfondata la vetrata degli uffici della #Procura | https://shorturl.at/ccwR4 - facebook.com facebook

#Napoli- Palazzo di Giustizia: Colpo di fucile infrange vetrata degli uffici della Procura Generale . Forse sparato a Capodanno #Cronaca #PalazzoGiustizia #Vetrata #Colpo #ProcuraGenerale #NanoTV x.com

