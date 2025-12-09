Spari a Ostia | colpi di pistola contro un palazzo Ipotesi avvertimento

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spari nella notte a Ostia dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro il cancello d'ingresso di un palazzo. È accaduto in via dell'Appagliatore. Nella palazzina si trova agli arresti domiciliari per droga un romano di 40 anni, possibile obiettivo dell'avvertimento.Spari a OstiaGli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

