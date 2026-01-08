Spari contro la sede Cgil di Primavalle Di Cola | Grave atto intimidatorio ma non abbiamo paura

Nella notte, cinque colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la sede della Cgil a Primavalle. L’evento rappresenta un grave atto intimidatorio, ma Di Cola ha dichiarato che non si lasceranno intimidire. La manifestazione e la riapertura della Camera del Lavoro confermano l’impegno della comunità nel tutelare i propri spazi di rappresentanza e confronto.

