Spari contro la sede della Cgil a Primavalle | trovati cinque fori di proiettile

Nella zona di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile sulla sede della Cgil. L’episodio evidenzia un atto di violenza nei confronti del sindacato, che ha dichiarato l’intenzione di proseguire nel presidio del territorio. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela delle istituzioni democratiche nel quartiere.

Cinque fori di proiettile sono stati trovati sulla sede della Cgil in zona Primavalle a Roma. Il sindacato: "Continueremo a presidiare il territorio".

Spari contro sede Cgil di Primavalle a Roma, "atto intimidatorio" con cinque fori di proiettili sulle vetrate - Fori di proiettili sono stati rinvenuti sulle vetrate della sede Cgil di Primavalle a Roma, non risultano rivendicazioni per l'azione ... virgilio.it

Colpi contro la sede della Cgil di Primavalle. La Digos indaga su 5 fori di proiettile in serrande e vetrate dei locali - Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo veng ... quotidiano.net

