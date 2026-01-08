Spari al fratello del mister Pisacane | i due sospettati presi dopo incidente stradale sul ghiaccio

Due persone sospettate di aver sparato al fratello del mister Pisacane sono state fermate dopo un incidente stradale su ghiaccio. Durante l'incidente, uno ha riportato una frattura al piede, l’altro all’anca. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

I due fermati per il ferimento di Gianluca Pisacane hanno avuto un incidente stradale: uno si è fratturato un piede e l'altro un'anca. Si cercano altri tre componenti del gruppo.

