Indagini sugli spari al fratello di Fabio Pisacane | l'uomo operato in ospedale sta bene

Le autorità stanno conducendo indagini sulle cause degli spari che hanno coinvolto il fratello di Fabio Pisacane. Gianluca Pisacane, rimasto ferito, è stato sottoposto a intervento chirurgico e si trova in condizioni stabili. La polizia sta valutando tutte le ipotesi per identificare i responsabili, mantenendo un approccio investigativo aperto e obiettivo.

Spari ai Quartieri Spagnoli, l’ipotesi: il fratello di Pisacane avrebbe fatto da paciere in una lite fra donne - Proseguono le indagini della polizia su quanto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel cuore di Napoli. napolitoday.it

Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: aggrediti il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari - sono finite in ospedale dopo essere state aggredite da tre uomini a volto scoperto, uno dei quali armato ... ilmattino.it

