Indagini sugli spari al fratello di Fabio Pisacane | l'uomo operato in ospedale sta bene

Le autorità stanno conducendo indagini sulle cause degli spari che hanno coinvolto il fratello di Fabio Pisacane. Gianluca Pisacane, rimasto ferito, è stato sottoposto a intervento chirurgico e si trova in condizioni stabili. La polizia sta valutando tutte le ipotesi per identificare i responsabili, mantenendo un approccio investigativo aperto e obiettivo.

La Polizia indaga per risalire ai responsabili: tutte le ipotesi ancora in piedi. Gianluca Pisacane, intanto, è stato operato in ospedale e sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

