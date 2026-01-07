Gambizzato a Napoli il fratello dell' allenatore del Cagliari fermati a Montesilvano i presunti aggressori

A Montesilvano sono stati fermati i due sospetti coinvolti nell'aggressione a Napoli ai danni del fratello e del padre dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. L’episodio si è verificato recentemente nella città partenopea, portando all’arresto dei presunti responsabili. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Sono stati fermati a Montesilvano i due presunti responsabili dell'aggressione avvenuta a Napoli ai danni del fratello e del padre dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. Gianluca Pisacane, 28 anni, era stato ferito a colpi di pistola alla gamba nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, dopo la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

