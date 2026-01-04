Gianluca Pisacane il fratello dell' allenatore del Cagliari gambizzato in un ristorante | stava facendo da paciere in una lite
Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio, è stato coinvolto in un episodio di violenza avvenuto in un ristorante, dove stava cercando di mediare in una lite. L’individuo è stato gambizzato durante un agguato con spari. L’accaduto rappresenta un grave episodio di criminalità che desta preoccupazione nella comunità locale.
Una lite sfociata in agguato con tanto di spari. Sfortunato destinatario è Gianluca Pisacane, il 28enne fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio. L'uomo avrebbe fatto da paciere dopo una lite che avrebbe coinvolto alcune ragazze nel suo locale, un ristobar, ai Quartieri spagnoli di Napoli. In. 🔗 Leggi su Today.it
