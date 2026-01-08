Solidarietà di Si-Avs alla marineria | Settore in ginocchio per un sistema obsoleto e il centrodestra tace

Solidarietà di Si-Avs alla marineria di Pescara, colpita da un sistema obsoleto che mette in crisi il settore. Enrico Di Ciano di Sinistra Italiana invita il Comune a intervenire, sottolineando l’urgenza di risposte concrete. La situazione evidenzia le difficoltà del mercato ittico locale, che richiedono attenzione e azioni tempestive per tutelare i lavoratori e il comparto.

“La marineria di Pescara è in ginocchio, il Comune deve intervenire”. Così Enrico Di Ciano, segretario del circolo di Pescara di Sinistra Italiana sui problemi che si continuano a registrare nel mercato ittico quando c’è l’asta del pesce. Il dito Di Ciano, così come la consigliera comunale. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

