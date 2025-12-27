colpo alla rete del terrore il centrodestra plaude e la sinistra tace

Colpo alla rete del terrore. Maxi operazione antiterrorismo a Genova: scoperchiato un sistema di finanziamento all'associazione terroristica di Hamas. Tra gli indagati c'è anche Hannoun Mohammad Mahmoud Ahmad, il leader dei palestinesi in Italia che i lettori de Il Tempo conoscono bene. Un'operazione importantissima in difesa del terrorismo di matrice islamista, come sottolineato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e per la quale il centrodestra esprime soddisfazione nel silenzio della sinistra. “Hannoun è accusato di essere un finanziatore del terrorismo islamico assieme ad altri otto membri vicini ad Hamas, tutti quanti arrestati grazie alle indagini della Digos - commenta Anna Maria Cisint, europarlamentare Lega - Lui e i suoi sodali, tutti amici della sinistra, in realtà hanno portato visibilità e soldi ai gruppi filoterroristici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

