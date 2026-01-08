Snowboarder trovato morto a Cervinia

Un snowboarder è stato trovato senza vita in un canalone sotto Plan Maison, a Cervinia, Valtournenche. L'intervento dei soccorritori è avvenuto questa mattina alle 9.55. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono presenti le autorità competenti per le verifiche del caso.

9.55 Trovato morto fuoripista uno snowboarder, in un canalone sotto Plan Maison in Valtournenche, Cervinia, Aosta. A dare l'allarme,ieri,è stata la compagna, che non vedendo rientrare l'uomo alla chiusura degli impianti sciistici ha chiamato la centrale unica del soccorso. Impossibile l'intervento in elicottero a causa del meteo avverso (anche dal lato svizzero). E' partita una squadra a piedi. Il corpo è stato individuato nella notte. L'uomo era passato dagli impianti di Cretaz-La Torrette e trovato alla base di un salto di roccia.

