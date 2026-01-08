Sinner e Alcaraz si sfidano a Seul | svelata per la prima volta la cifra che incassano per il match

Sinner e Alcaraz si preparano a incontrarsi a Seul il 10 gennaio, in un match molto atteso. Sebbene le cifre ufficiali non siano state ancora rese note, si stima che i premi per questa sfida siano tra i più alti del circuito. La partita, prevista alle 8 del mattino italiane, rappresenta un evento importante per entrambi i giocatori, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis a livello internazionale.

Non sono cifre ufficiali, ma il guadagno di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per la sfida prevista per il 10 gennaio alle 8 del mattino italiane a Seul sarà ovviamente da record. I due sono ormai due icone del tennis e dello sport in generale a livello internazionale e anche un match non ufficiale – come quello previsto in Corea del Sud – porta introiti non indifferenti. Alcaraz e Sinner guadagneranno circa 2 milioni di euro a testa per giocare il match d’esibizione. Anche i prezzi dei biglietti per vederli all’opera nello Hyundai Card Super Match, evento sponsorizzato in cui negli anni si sono sfidati campioni di diversi sport (tra cui anche un Federer-Sampras del 2007), sono alle stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner e Alcaraz si sfidano a Seul: svelata per la prima volta la cifra che incassano per il match Leggi anche: Sinner, tutto pronto per la prima del 2026: l’arrivo a Seul per la super sfida con Alcaraz Leggi anche: Si avvicina l’esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul: come ci arrivano e la preparazione svolta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sinner-Alcaraz, il 10 gennaio la sfida in Corea come le star del passato: mistero sul montepremi e biglietti fino a 2mila euro; Sinner-Alcaraz, rieccoli! Il 10 gennaio si sfidano su Sky; Sinner-Alcaraz, il grande duello riparte su Sky; Sinner-Alcaraz: il duello dei giganti riparte da Seul. Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? Orario esibizione Seul 2026, programma, streaming - È questa la domanda più frequente in vista della nuova esibizione tra il n. oasport.it

Sinner riparte e sfida Alcaraz: accoglienza da star a Seul, biglietti alle stelle e cachet milionari. Verso Melbourne, come inizia l'anno di Jannik - L'azzurro apre il 2026 con una sfida che è ormai un classico del tennis mondiale: quella contro ... msn.com

Sinner contro Alcaraz, si riparte: diretta tv anche in chiaro per l'esibizione di Seul - I due migliori tennisti del mondo pronti al debutto stagionale: si sfideranno in Corea del Sud prima degli Australian Open. msn.com

Tennis, Sinner-Alcaraz: la sfida riparte da Seoul (ma è un’esibizione) - facebook.com facebook

#Musetti sfida #Sinner e #Alcaraz: la previsione audace sugli Slam nel 2026 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.