Si avvicina l’esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul | come ci arrivano e la preparazione svolta
L’attesa per l’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul cresce, con i due tennisti pronti ad affrontarsi sabato 10 gennaio. A pochi giorni dall’incontro, si conoscono già le modalità di preparazione e le condizioni attuali dei giocatori, che si apprestano a offrire uno spettacolo di alto livello. L’evento, trasmesso in diretta su SuperTennis HD e Sky Sport, rappresenta un momento importante nel calendario tennistico internazionale.
L’attesa è ormai agli sgoccioli. Sabato 10 gennaio (ore 08:00 italiane, diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno a Seul, in Corea del Sud, in un’esibizione che promette spettacolo e catalizza l’attenzione del tennis mondiale. All’ Incheon Inspire Arena è annunciato il pubblico delle grandi occasioni: i biglietti sono andati a ruba e i prezzi hanno registrato un’impennata significativa, a conferma dell’enorme interesse per un confronto che sta segnando la nuova era del tennis internazionale. MA COME ARRIVANO SINNER E ALCARAZ ALL’APPUNTAMENTO DI SEUL?. 🔗 Leggi su Oasport.it
