Sinner tutto pronto per la prima del 2026 | l’arrivo a Seul per la super sfida con Alcaraz

Jannik Sinner si prepara per la prima del 2026, arrivando a Seul per affrontare una delle sfide più attese dell’anno, contro Carlos Alcaraz. Dopo le vacanze, il tennista azzurro è pronto a riprendere l’attività agonistica, confermando il suo ruolo tra i protagonisti del circuito. L’incontro rappresenta l’inizio di una nuova stagione ricca di aspettative e impegni importanti per Sinner.

(Adnkronos) – Vacanze alle spalle, per Jannik Sinner è il momento di cominciare il 2026. Il fuoriclasse del tennis azzurro inizierà il nuovo anno come lo aveva terminato, con una super sfida contro il rivale Carlos Alcaraz. Stavolta non ci sarà nessun trofeo in palio (l'ultima volta i due si erano affrontati all'ultimo atto delle .

