Sinner-Alcaraz in chiaro | dove vedere il torneo di Seul

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul, in programma sabato 10 gennaio alle 8 ora italiana, rappresenta il primo confronto tra i due talenti nel nuovo anno. Non si tratta di un torneo ufficiale, ma di un’esibizione presso l’Incheon Inspire Arena in Corea del Sud. Ecco dove e come seguire in chiaro questa attesa sfida tra due tra i più promettenti giocatori del circuito ATP.

Non è la finale di uno Slam o di un Masters 1000 Atp ma c'è molta attesa e curiosità per quello che sarà il primo scontro fra i due titani del tennis nel nuovo anno: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno preparando per la sfida esibizione di sabato 10 gennaio che andrà in scena all "Incheon Inspire Arena" di Seul, Corea del Sud, a partire dalle 8 orario italiano. Dove vedere la gara in tv. Per tutti gli appassionati di tennis c'è un'ottima notizia: il match al meglio dei tre set sarà trasmesso in chiaro e gratuitamente sul canale Supertennis, numero 64 del digitale terrestre. Per gli abbonati a Sky, invece, l'incontro sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

