Sinner-Alcaraz in chiaro | dove vedere il torneo di Seul
Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul, in programma sabato 10 gennaio alle 8 ora italiana, rappresenta il primo confronto tra i due talenti nel nuovo anno. Non si tratta di un torneo ufficiale, ma di un’esibizione presso l’Incheon Inspire Arena in Corea del Sud. Ecco dove e come seguire in chiaro questa attesa sfida tra due tra i più promettenti giocatori del circuito ATP.
Non è la finale di uno Slam o di un Masters 1000 Atp ma c'è molta attesa e curiosità per quello che sarà il primo scontro fra i due titani del tennis nel nuovo anno: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno preparando per la sfida esibizione di sabato 10 gennaio che andrà in scena all "Incheon Inspire Arena" di Seul, Corea del Sud, a partire dalle 8 orario italiano. Dove vedere la gara in tv. Per tutti gli appassionati di tennis c'è un'ottima notizia: il match al meglio dei tre set sarà trasmesso in chiaro e gratuitamente sul canale Supertennis, numero 64 del digitale terrestre. Per gli abbonati a Sky, invece, l'incontro sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Dove si vedrà Sinner-Alcaraz in tv? Ufficiale il canale per l’esibizione di Seul: in chiaro solo la differita
Leggi anche: Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, Seul 2026: orario esatto, programma in chiaro, streaming
Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro, in diretta ed in differita: orario esibizione Seul e streaming; Sinner sfida Alcaraz a Seul: il 2026 dei due campioni del tennis comincia con un match d’esibizione |…; Sinner-Alcaraz a Seoul: esibizione live il 10 gennaio su; Sinner e Alcaraz, - 4 al ritorno in campo: tutti gli appuntamenti e dove seguire Jannik a gennaio.
Sinner-Alcaraz in chiaro: dove vedere il torneo di Seul - La prima sfida dell'anno tra i due fenomeni del tennis mondiale andrà in scena a Seul: ecco di cosa si tratta e su quale canale vedere gratuitamente l'incontro in tv ... msn.com
Sinner-Alcaraz: dove vedere (gratis) l'esibizione di sabato. Orario e precedenti della sfida di Seoul (antipasto degli Australian Open) - Archiviata la pausa invernale, Jannik Sinner è pronto a tornare in scena con l'azzurro, attuale numero due del mondo, che sta ultimando la preparazione in vista del primo ... msn.com
Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, Seul 2026: orario esatto, programma in chiaro, streaming - L'azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), nell'incontro d'esibizione ... oasport.it
Sinner è pronto per Melbourne: il programma dei prossimi impegni di Jannik e quando potrà superare Alcaraz nel ranking - facebook.com facebook
#Kudermetova non ha dubbi: " #Sinner e #Alcaraz Sono di un livello superiore, ecco a cosa li paragono..." x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.