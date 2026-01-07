Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz Seul 2026 | orario esatto programma in chiaro streaming

Scopri dove seguire in TV e streaming il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul 2026. L’incontro, parte dell’evento “Hyundai Card Super Match”, si svolgerà sabato 10 gennaio alle ore 8 presso l’Incheon Inspire Arena. Ti forniamo orario, canale in chiaro e opzioni di streaming per seguire la partita in modo semplice e affidabile.

L'azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), nell'incontro d'esibizione denominato " Hyundai Card Super Match ", in programma sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 8.00 italiane. I primi due tennisti del ranking ATP quest'anno hanno fatto la scelta comune di non disputare incontri ufficiali prima degli Australian Open, rimandando l'esordio direttamente al torneo del Grand Slam in programma a Melbourne da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio. La diretta tv di Sinner-Alcaraz, per lo Hyundai Card Super Match, sarà fruibile su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la Diretta Live testuale del match d'esibizione sarà assicurata da OA Sport.

