Dove si vedrà Sinner-Alcaraz in tv? Ufficiale il canale per l’esibizione di Seul | in chiaro solo la differita
L'incontro tra Sinner e Alcaraz si terrà a Seul, in Corea del Sud, sabato 10 gennaio. La partita sarà trasmessa in differita su un canale in chiaro, consentendo agli appassionati di seguire l'evento senza sottoscrivere abbonamenti speciali. Si tratta di un'occasione per vedere due dei più promettenti tennisti del circuito internazionale in un'esibizione di alto livello.
Dove si vedrà Sinner-Alcaraz in tv? Sabato 10 gennaio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno a Seul, in Corea del Sud, per una nuova esibizione che promette spettacolo. All’Incheon Inspire Arena è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che sta già segnando la nuova era del tennis mondiale. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la copertura televisiva dell’evento: il match sarà visibile in diretta solo a pagamento, mentre la visione in chiaro sarà disponibile esclusivamente in differita. Andiamo con ordine. Il confronto tra il numero 1 e il numero 2 del ranking ATP sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming
