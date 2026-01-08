Si torna a sperare per Trentini | il presidente Rodriguez annuncia la liberazione di un numero significativo di detenuti venezuelani e stranieri

Il presidente Rodriguez ha annunciato la liberazione di un numero significativo di detenuti venezuelani e stranieri, tra cui si spera possa esserci anche Alberto Trentini. Dopo oltre 400 giorni di detenzione, questa notizia offre una nuova speranza per il cooperante italiano, auspicando un suo ritorno a casa. La situazione resta in evoluzione, e l’attenzione si concentra sui prossimi sviluppi di questa vicenda.

Si riaccende la speranza di vedere presto Alberto Trentini – il cooperante italiano detenuto da oltre 400 giorni in Venezuela – libero. Il presidente dell’Assemblea Nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha infatti annunciato il rilascio di un “ numero significativo ” di detenuti venezuelani e stranieri nelle prossime ore, senza specificare il loro numero né la data precisa del loro rilascio. “È un gesto di pace unilaterale e non è stato concordato con nessun’altra parte”, ha assicurato Rodríguez, il quale ha sottolineato che questa iniziativa non è un fatto isolato, ma un’azione deliberata volta a ridurre le tensioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

