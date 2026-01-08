Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti | speranza per Alberto Trentini

Il Venezuela ha comunicato la liberazione di numerosi detenuti, tra venezuelani e stranieri, come annunciato dal presidente dell'Assemblea, Jorge Rodríguez. Questa decisione rappresenta un passo importante nel contesto interno del paese, offrendo una speranza di miglioramento nelle condizioni di detenzione e nelle relazioni internazionali. Restano da attendere ulteriori dettagli sulla portata di questa misura e sui soggetti coinvolti.

Venezuela Caracas annuncia liberazione di diversi detenuti, anche stranieri - Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la «liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri». bluewin.ch

Una speranza per Alberto Trentini. Il presidente del Parlamento in Venezuela: "Libereremo diversi prigionieri" - A dirlo è Jorge Rodriguez, presidente del Parlamento del Venezuela e fratello di Delcy Rodriguez, attuale presidente ad ... huffingtonpost.it

Venezuela, Trump annuncia: "il controllo USA potrebbe durare anni. Ricostruiremo con i soldi del petrolio" - facebook.com facebook

Trump ha annunciato il maxi-accordo da quasi tre miliardi di dollari pochi giorni dopo il blitz delle forze speciali statunitensi in Venezuela. "Gestirò io il denaro" ha detto l'ex tycoon x.com

