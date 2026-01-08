Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti | speranza per Alberto Trentini
Il Venezuela ha comunicato la liberazione di numerosi detenuti, tra venezuelani e stranieri, come annunciato dal presidente dell'Assemblea, Jorge Rodríguez. Questa decisione rappresenta un passo importante nel contesto interno del paese, offrendo una speranza di miglioramento nelle condizioni di detenzione e nelle relazioni internazionali. Restano da attendere ulteriori dettagli sulla portata di questa misura e sui soggetti coinvolti.
Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la "liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". Rodríguez ha affermato che la decisione è stata presa in modo "unilaterale" dal governo di Caracas con l'obiettivo di "favorire e. 🔗 Leggi su Today.it
