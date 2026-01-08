Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti anche stranieri L' Italia spera per Trentini

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di alcuni detenuti, tra cui stranieri. L’Italia guarda con attenzione alle notizie, sperando in buone notizie per i cittadini Trentini coinvolti. Le recenti evoluzioni, tra cui il blitz che ha portato all’arresto di Maduro e della moglie, sono al centro dell’attenzione internazionale. Questo quadro apre uno spaccato sulle tensioni politiche e sulle possibili conseguenze per i cittadini italiani presenti nel paese.

Le notizie di giovedì 8 gennaio dopo il blitz in Venezuela che ha portato all'incarcerazione di Maduro e della moglie, in diretta. Caracas annuncia liberazione di diversi detenuti, anche stranieri. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Liberate Maduro, no all'invasione di Trump, Cgil e sinistra scendono in piazza; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Caso Trentini, sono ore confuse ma decisive per la sua scarcerazione in Venezuela.

Caracas annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri - L'annuncio del presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez. ansa.it

Venezuela Caracas annuncia liberazione di diversi detenuti, anche stranieri - Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la «liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri». bluewin.ch

Venezuela, Trump annuncia: "il controllo USA potrebbe durare anni. Ricostruiremo con i soldi del petrolio" - facebook.com facebook

Trump ha annunciato il maxi-accordo da quasi tre miliardi di dollari pochi giorni dopo il blitz delle forze speciali statunitensi in Venezuela. "Gestirò io il denaro" ha detto l'ex tycoon x.com

