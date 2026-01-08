Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti anche stranieri L' Italia spera per Trentini

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di alcuni detenuti, tra cui stranieri. L’Italia guarda con attenzione alle notizie, sperando in buone notizie per i cittadini Trentini coinvolti. Le recenti evoluzioni, tra cui il blitz che ha portato all’arresto di Maduro e della moglie, sono al centro dell’attenzione internazionale. Questo quadro apre uno spaccato sulle tensioni politiche e sulle possibili conseguenze per i cittadini italiani presenti nel paese.

