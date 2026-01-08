Si cercano i complici del vigile accusato di aver ucciso Sergiu Tarna | Un'esecuzione non ha avuto scampo
Sono stati identificati e arrestati i sospetti collegati al tragico omicidio di Sergiu Tarna. Il presunto autore, un uomo di 40 anni, era un vigile urbano di Urago, che aveva tentato di fuggire in Spagna prima di rientrare a Venezia. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto e individuare eventuali complici coinvolti nell’evento.
Arrestato il presunto killer di Sergiu Tarna: un 40enne vigile urgano fuggito in Spagna e poi rientrato a Venezia. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, l'uomo al momento dell'arresto non ha opposto resistenza e ha detto solo il suo nome. 🔗 Leggi su Fanpage.it
