Si cercano i complici del vigile accusato di aver ucciso Sergiu Tarna | Un'esecuzione non ha avuto scampo

Sono stati identificati e arrestati i sospetti collegati al tragico omicidio di Sergiu Tarna. Il presunto autore, un uomo di 40 anni, era un vigile urbano di Urago, che aveva tentato di fuggire in Spagna prima di rientrare a Venezia. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto e individuare eventuali complici coinvolti nell’evento.

