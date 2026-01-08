Sgombero Askatasuna Forza Italia chiede requisizione ma ministro Piantedosi non risponde

Durante il question time al Senato dell'8 gennaio, Forza Italia ha chiesto al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, se intenda procedere con la requisizione dell’immobile sgomberato a Torino il 18 dicembre scorso. La richiesta, avanzata dal senatore Adriano Paroli, ex sindaco di Brescia, resta senza risposta da parte del ministro, che non ha commentato la questione.

Quest'oggi, 8 gennaio, durante il question time al Senato, Forza Italia, attraverso il senatore Adriano Paroli, ex sindaco di Brescia, ha chiesto al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, se valuta la requisizione dell'immobile sgomberato a Torino lo scorso 18 dicembre. Il senatore bresciano.

FI – FORZA ITALIA * SENATO: «SICUREZZA: GASPARRI E ROSSO (FI), PIANTEDOSI VALUTI REQUISIZIONE STABILE ASKATASUNA» - "Forza Italia chiede che sia fatta chiarezza sul futuro di Askatasuna e dello stabile che per troppi anni è stato sottratto illegalmente alla comunità ... agenziagiornalisticaopinione.it

ASKATASUNA, PIANTEDOSI: SGOMBERO DOPO VIOLAZIONE ACCORDI - Roma, 8 gen – Lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino è avvenuto dopo la violazione degli accordi stipulati con il Comune, ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondend ... 9colonne.it

Scuole chiuse per lo sgombero di Askatasuna: famiglie di quartiere e genitori pronti alle vie legali x.com

Continua la lotta contro lo sgombero dello storico centro sociale Askatasuna di Torino. All’esterno dello stabile di corso Regina Margherita 47, blindato dalla polizia con uomini, mezzi, jersey di cemento e reti, prosegue un presidio permanente. Questa sera pa - facebook.com facebook

