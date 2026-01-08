Sgombero Askatasuna Forza Italia chiede requisizione ma ministro Piantedosi non risponde

Durante il question time al Senato dell'8 gennaio, Forza Italia ha chiesto al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, se intenda procedere con la requisizione dell’immobile sgomberato a Torino il 18 dicembre scorso. La richiesta, avanzata dal senatore Adriano Paroli, ex sindaco di Brescia, resta senza risposta da parte del ministro, che non ha commentato la questione.

