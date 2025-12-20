Uno sgombero ogni 24 ore Dopo Askatasuna Piantedosi tira dritto contro le occupazioni
Lo sgombero del centro sociale Askatasuna ha segnato un nuovo risultato ottenuto dal governo di Giorgia Meloni, che dopo la storica occupazione del Leoncavallo a Milano ha messo un punto anche su quella quasi trentennale del centro sociale torinese. Un successo che arriva sotto la gestione di Matteo Piantedosi al Viminale, che in un'intervista al quotidiano Libero oggi in edicola ha spiegato che " come regola ci siamo dati sin dall’inizio quella di sgomberare entro 24 ore ogni edificio oggetto di nuove occupazione abusive. Infatti non se sono praticamente registrate più di nuove ". Il sequestro dell'edificio del centro sociale torinese, avvenuto giovedì 18, è avvenuto a seguito di una perquisizione disposta dalla magistratura, quando " la polizia ha identificato dei soggetti che avevano occupato abusivamente i piani superiori dello stabile, dichiarati inagibili dal 2023 ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Piantedosi tira dritto, Madrid frena: Virtus–Maccabi al PalaDozza è un rischio per la città
Leggi anche: Torino, perquisito centro sociale Askatasuna occupato dal 1996 dopo raid contro “La Stampa”, attivisti: “Potrebbe esserci sgombero” – VIDEO
Uno sgombero ogni 24 ore. Dopo Askatasuna, Piantedosi tira dritto contro le occupazioni; Montaruli (FdI): Sgombero Askatasuna a Torino? Con Meloni Stato non si fa intimorire dai violenti; Sgombero dei senzatetto, protesta anche la Chiesa: “Modalità inopportune”. Nuovo caso in Tibaldi; Lo sgombero di Askatasuna ha scatenato la battaglia politica.
"Uno sgombero ogni 24 ore". Dopo Askatasuna, Piantedosi tira dritto contro le occupazioni - Prima è stato il Leoncavallo ad agosto, ora il centro sociale torinese, quindi Casapund "quanto prima". ilgiornale.it
Esplosione durante sgombero, morti 3 carabinieri. Feriti in 15 - E’ di tre carabinieri morti e 15 feriti tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del fuoco, il bilancio di un’esplosione di un casolare avvenuta nelle prime ore di oggi a Castel D’Azzano, piccolo ... ilsole24ore.com
Meloni: esplosione in sgombero a Verona, 'dolore per scomparsa tre Carabinieri' - "Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e il ferimento di altri 13 tra militari dell'Arma ... ilsole24ore.com
Sono passati quasi due anni dal grave incendio che ha colpito la discarica di Licata. Ad oggi purtroppo poco si è mosso ed è mancata ogni operazione di sgombero o bonifica, necessari per garantire la salute dei cittadini e il rispetto dell’ambiente. Ho interrog - facebook.com facebook
TORINO, ENNESIMA GUERRIGLIA URBANA. SEMPRE SOTTO LA BANDIERA PALESTINESE, SIMBOLO DI VIOLENZA, ODIO E TERRORE Ieri a Torino nuove violenze contro le forze dell’ordine durante le proteste per lo sgombero del centro sociale Askatas x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.