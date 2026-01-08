Sesso in aereo? Quando si abbassano le luci succede di tutto anche accanto a chi dorme I passeggeri ci segnalano che trovano preservativi o macchie anche sui sedili | le rivelazioni dei assistenti di volo

L’ambiente di volo può riservare situazioni inaspettate, specialmente quando si abbassano le luci e la cabina si immerge nel buio. Secondo le testimonianze degli assistenti di volo riportate dal Corriere della Sera, alcuni passeggeri approfittano di questi momenti per comportamenti discutibili, come l’utilizzo di preservativi o la presenza di macchie sui sedili. Un quadro che evidenzia le sfide quotidiane del personale di bordo nel garantire sicurezza e rispetto.

“Quando si abbassano le luci e la cabina sprofonda nel buio, succede di tutto”. È una frase che più di altre restituisce il clima raccontato dagli assistenti di volo nell’inchiesta del Corriere della Sera sul sesso in aereo. Un mondo parallelo che si attiva a 12 mila metri di quota, soprattutto sui voli notturni, quando i pasti sono finiti, il personale riduce i passaggi e gran parte dei passeggeri dorme. Tutto può cominciare con un messaggio. Non sul telefono, ma direttamente sullo schermo dell’intrattenimento di bordo. “Ciao, che fai? ”, compare all’improvviso mentre l’aereo attraversa l’Atlantico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

