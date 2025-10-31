Aiuto perdiamo quota Terrore in volo l’aereo si abbassa di colpo | Vola tutto i sedili tremano
Una situazione di panico improvviso ha coinvolto decine di passeggeri a bordo di un volo di linea JetBlue, costringendo l’equipaggio a gestire momenti di grande tensione. L’aereo ha subito una repentina perdita di quota, generando urla, movimenti concitati e una sensazione di terrore generale tra i presenti. I testimoni raccontano di sedili che vibravano violentemente e oggetti che si sollevavano improvvisamente dall’interno delle cappelliere. Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo di novembre 2025 segno per segno: le previsioni Paura in volo: l’aereo perde quota improvvisamente. La scena a bordo è stata descritta da molti come un’esperienza di caduta libera, con passeggeri costretti a stringere i braccioli mentre l’equipaggio cercava di rassicurare tutti, invitando alla calma. 🔗 Leggi su Tvzap.it
