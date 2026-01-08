Serluca all’Agricoltura Mastella | Delega in settore chiave grazie al presidente Fico

Serluca all’Agricoltura, Mastella commenta: “Delega in settore chiave, grazie al presidente Fico”. Questa nomina riflette il riconoscimento del risultato elettorale e rappresenta un passo importante per rafforzare lo sviluppo delle aree interne, sottolineando l’impegno del governo in ambiti strategici come l’agricoltura. La scelta mira a valorizzare le competenze e a promuovere politiche volte alla crescita sostenibile e al miglioramento delle comunità locali.

NdC: “Nomina che valorizza il risultato elettorale e rafforza l’impegno per lo sviluppo delle aree interne”. “ Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale. La delega all’Agricoltura è un riconoscimento prestigioso e importante per tutta la comunità politica di Noi di Centro e suggella il notevole risultato ottenuto nelle urne. Guidare i processi nel settore chiave per l’economia delle aree interne sarà un onore e una responsabilità politica e amministrativa eccezionale. In bocca al lupo a Mariacarmela che per quasi un decennio ha guidato con acume e diligente intelligenza le finanze del Comune di Benevento, traghettando l’Ente, che ereditammo in default, verso il risanamento e la stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

