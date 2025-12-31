La nomina di Mariacarmela Serluca alla Giunta regionale segna un passo importante per l’agricoltura. Mastella ha espresso gratitudine al presidente Fico per aver affidato questo settore a una figura di rilievo, riconoscendo il valore di una delega in un comparto strategico. La scelta riflette l’attenzione verso un settore fondamentale per lo sviluppo locale e la crescita sostenibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale. La delega all’Agricoltura è un riconoscimento prestigioso e importante per tutta la comunità politica di Noi di Centro e suggella il notevole risultato ottenuto nelle urne. Guidare i processi nel settore chiave per l’economia delle aree interne sarà un onore e una responsabilità politica e amministrativa eccezionale. In bocca al lupo a Mariacarmela che per quasi un decennio ha guidato con acume e diligente intelligenza le finanze del Comune di Benevento, traghettando l’Ente, che ereditammo in default, verso il risanamento e la stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giunta Fico, a Serluca l’Agricoltura. Mastella: “Delega in settore chiave, riconoscimento prestigioso”

Leggi anche: Giunta regionale, Mastella spinge su Forgione: Fico pronto all’annuncio

Leggi anche: Mastella (NdC): “Leale a Fico, ma sugli esterni in Giunta sono in profondo disaccordo”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Regione, l’irpina Serluca verso l’ incarico nella giunta guidata da Roberto Fico - Maria Carmela Serluca, arianese classe 72, Sposata con l’avvocato Guerino Gazzella (anche lui appassionato di politica e candidato alle ... irpinianews.it