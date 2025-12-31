Giunta Fico a Serluca l’Agricoltura Mastella | Delega in settore chiave riconoscimento prestigioso

La nomina di Mariacarmela Serluca alla Giunta regionale segna un passo importante per l’agricoltura. Mastella ha espresso gratitudine al presidente Fico per aver affidato questo settore a una figura di rilievo, riconoscendo il valore di una delega in un comparto strategico. La scelta riflette l’attenzione verso un settore fondamentale per lo sviluppo locale e la crescita sostenibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale. La delega all’Agricoltura è un riconoscimento prestigioso e importante per tutta la comunità politica di Noi di Centro e suggella il notevole risultato ottenuto nelle urne. Guidare i processi nel settore chiave per l’economia delle aree interne sarà un onore e una responsabilità politica e amministrativa eccezionale. In bocca al lupo a Mariacarmela che per quasi un decennio ha guidato con acume e diligente intelligenza le finanze del Comune di Benevento, traghettando l’Ente, che ereditammo in default, verso il risanamento e la stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

