serie c il carpi si aggrappa al talismano sall con lui in campo la media migliora

Il Carpi si affida al talento di Sall per migliorare le proprie prestazioni in Serie C. Con lui in campo, la media realizzativa della squadra registra un incremento. In attesa di conoscere l’esito degli esami riguardanti l’infortunio di Cortesi, i biancorossi valutano le strategie per l’assetto offensivo in vista della partita contro la Pianese di domenica.

In attesa degli esami che oggi sveleranno la durata dell’infortunio di Cortesi, il Carpi studia le mosse per il nuovo assetto offensivo domenica con la Pianese. Nella prima gara stagionale senza Cortesi, ad Arezzo a fine settembre, il tecnico per l’unica volta aveva proposto l’assetto con le due punte affiancando Gerbi e Sall in un inedito 3-5-2. Una scelta che è poi finita subito in soffitta perché in quella stessa gara Gerbi si è fatto male, rimanendo fuori oltre 40 giorni. Chissà dunque che cn la Pianese non tornino insieme dal 1’ i due attaccanti, con Casarini a supporto, a seconda della cui posizione si passerebbe dal 3-4-2-1 al 3-5-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

