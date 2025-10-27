Calcio Serie C L’emergenza assenti vera nemica del Carpi Ma la classifica migliora rispetto a un anno fa
L’applauso con cui la curva ’Bertesi-Siligardi’ ha accolto a fine gara la squadra dopo la pesante debacle col Gubbio testimonia come fin qui il campionato del Carpi sia andato oltre alle attese. I ragazzi di Cassani per la prima volta hanno completamente sbagliato l’approccio pagando a caro prezzo due palloni regalati con lo 0-2 e l’entrata in ritardo di Zagnoni (rischia due turni di stop) che al 24’ ha di fatto chiuso la gara. Per il difensore biancorosso l’espulsione è stata una vera e propria ’eccezione calcistica’ visto che quello subito sabato è il primo rosso diretto in 264 gettoni fra C e D, il secondo assoluto in carriera dopo quello (doppio giallo) nel maggio 2022 col Lentigione nella semifinale playoff con la Correggese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, Lazio-Juventus 1-0: “boccata d’ossigeno” per la squadra di Sarri Fiorentina-Bologna 2-2, Sassuolo-Roma 0-1, giallorossi in vetta Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata- - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, serie D: pareggio esterno della Lavagnese, sconfitta del Sestri col Vado - X Vai su X
Calcio Serie C. L’emergenza assenti vera nemica del Carpi. Ma la classifica migliora rispetto a un anno fa - Siligardi’ ha accolto a fine gara la squadra dopo la pesante debacle col Gubbio ... Scrive sport.quotidiano.net
Calcio serie C girone B, Giovannini gol al debutto e il Forlì si salva in extremis con il Pineto (1-1) - E’ la serata di Alessandro Giovannini, scuola Cesena, che al debutto tra i professionisti regala un punto d’oro al Forlì in casa contro il Pineto ... corriereromagna.it scrive
Calcio serie C girone B, il Rimini strappa un punto a Campobasso (1-1) - Il Rimini prova a scappare via a Campobasso andando in vantaggio con Leoncini al 32’ ma Cristallo al 62’ pareggia. Scrive corriereromagna.it