Calcio Serie C L'emergenza assenti vera nemica del Carpi Ma la classifica migliora rispetto a un anno fa

L’applauso con cui la curva ’Bertesi-Siligardi’ ha accolto a fine gara la squadra dopo la pesante debacle col Gubbio testimonia come fin qui il campionato del Carpi sia andato oltre alle attese. I ragazzi di Cassani per la prima volta hanno completamente sbagliato l’approccio pagando a caro prezzo due palloni regalati con lo 0-2 e l’entrata in ritardo di Zagnoni (rischia due turni di stop) che al 24’ ha di fatto chiuso la gara. Per il difensore biancorosso l’espulsione è stata una vera e propria ’eccezione calcistica’ visto che quello subito sabato è il primo rosso diretto in 264 gettoni fra C e D, il secondo assoluto in carriera dopo quello (doppio giallo) nel maggio 2022 col Lentigione nella semifinale playoff con la Correggese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

