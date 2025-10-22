Calcio Serie C Carpi il rosso a Casarini costa due giornate La gioia di Sall premiato per le cento gare
CARPI Fino al minuto 89 quella di lunedì al ’Cabassi’ era stata la notte perfetta del Carpi più bello della stagione, capace d per lunghi tratti di mettere all’angolo l’ Ascoli, una delle squadre candidate alla B, che fino a lunedì non aveva mai subito gol fuori casa. Poi nel finale sono arrivate due docce gelate, prima il pari di Rizzo Pinna poco prima del recupero, poi il cartellino rosso mostrato a Federico Casarini a gara conclusa che è costato due giornate di squalifica al centrocampista biancorosso. Così ha deciso ieri il Giudice sportivo "per avere tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione Fvs, abbandonava l’area tecnica e proferiva frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti, così concorrendo ad alimentare un clima di tensione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L’Ascoli pareggia a Carpi: un punto da non sottovalutare - I bianconeri vanno sotto, poi recuperano con Rizzo Pinna Un punto tutt’altro che da sottovalutare quello che l’Ascoli Calcio rimedia al “Cabassi” contro il Carpi nel Monday Night di Serie C. youtvrs.it scrive
Carpi - Ascoli 1-1 | La vittoria dei biancorossi sfuma sul più bello - Il Carpi è 'solo' settimo in classifica ma non ha affatto sfigurato nei confronti del più titolato avversario. Da modenatoday.it
CARPI CALCIO. SERATA DI GALA AL CABASSI CON L’ASCOLI DEI RECORD - Nel video l’intervista a Stefano Cassani, Allenatore Ac Carpi Arriva l’Ascoli dei record stasera alle 20,30 e il “Cabassi” è pronto a mettere, pioggia permettendo, l’abito da gala. Come scrive tvqui.it