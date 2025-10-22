CARPI Fino al minuto 89 quella di lunedì al ’Cabassi’ era stata la notte perfetta del Carpi più bello della stagione, capace d per lunghi tratti di mettere all’angolo l’ Ascoli, una delle squadre candidate alla B, che fino a lunedì non aveva mai subito gol fuori casa. Poi nel finale sono arrivate due docce gelate, prima il pari di Rizzo Pinna poco prima del recupero, poi il cartellino rosso mostrato a Federico Casarini a gara conclusa che è costato due giornate di squalifica al centrocampista biancorosso. Così ha deciso ieri il Giudice sportivo "per avere tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione Fvs, abbandonava l’area tecnica e proferiva frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti, così concorrendo ad alimentare un clima di tensione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Carpi, il rosso a Casarini costa due giornate. La gioia di Sall, premiato per le cento gare