Serie A oggi Milan-Genoa | probabili formazioni quote e dove vederla
Oggi, giovedì 8 gennaio, a San Siro si disputa il match tra Milan e Genoa, valido per la 19ª giornata di Serie A. Di seguito, le probabili formazioni, le quote e le modalità di visione dell'incontro, in un contesto di analisi e informazioni utili per gli appassionati.
A San Siro oggi, giovedì 8 gennaio, il Milan e il Genoa tornano in campo per giocare il posticipo della 19esima giornata di Serie A. I rossoneri in perfetto stato di grazia, sono reduci dal successo dell’ultimo turno contro il Cagliari, mentre i liguri hanno pareggiato contro il Pisa. Queste le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita in tv e streaming. Allegri: “In campo con rispetto ma per vincere”. “Guardare al passato serve a migliorare quello che si è sbagliato e fare meglio nel futuro”. Così l’allenatore del Milan Max Allegri nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Genoa, a proposito delle 200 panchine in rossonero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
