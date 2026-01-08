Serie A Lazio-Fiorentina 2-2

La partita tra Lazio e Fiorentina, valida per la 19ª giornata di Serie A, si conclude con un pareggio di 2-2. Entrambe le squadre hanno mostrato equilibrio e determinazione sul campo, portando a casa un punto ciascuna. Un match che riflette l’andamento della stagione, con occasioni e prestazioni che testimoniano la competitività del campionato italiano.

Finisce con un pareggio (2-2) la sfida tra Lazio e Fiorentina valida per la 19a giornata di Serie A. Gara ricca di emozioni, soprattutto nella ripresa: al 7? Cataldi 'stappa' il match dopo una splendida triangolazione con Vecino, immediato pareggio degli ospiti all'11' con Gosens, che segna da posizione defilata su lancio illuminante di Fagioli. Nel finale, al 44?, Gudmundsson illude i viola segnando su rigore (con Provedel che intuisce il tiro ma non riesce a respingere) il gol del 2-1, ma in pieno recupero – sempre su rigore per un ingenuo fallo di Comuzzo – Pedro fissa il risultato sul 2-2. I biancocelesti salgono così a 25 punti, al nono posto in coabitazione con l'Udinese, mentre i toscani avanzano a quota 13 portandosi momentaneamente a meno due dalla zona salvezza e abbandonando l'ultimo posto.

Lazio-Fiorentina 2-2: video, gol e highlights - Tante occasioni per la Lazio già nel primo tempo, ma il vantaggio arriva solo al 52' con Cataldi che triangola e batte De Gea.

Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti

