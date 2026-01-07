Diretta gol Serie A LIVE | Lazio Fiorentina 0-0 Parma Inter 0-0

Segui in tempo reale le partite della 19ª giornata di Serie A, tra cui Lazio-Fiorentina e Parma-Inter, entrambe terminate 0-0. Qui trovi sintesi, risultati, tabellini e aggiornamenti live sulle sfide di oggi, tra cui Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, Torino-Udinese e altre. La nostra cronaca offre un quadro completo e preciso degli incontri, per rimanere sempre informato sull’andamento del campionato Enilive 2024/2025.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ In campo per le prime due partite! Diretta gol live score (7 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: la 19^ giornata prosegue con gli impegni di Napoli e Inter, che ovviamente continuano la corsa allo scudetto. ilsussidiario.net

La decide CABAL: Bologna-Juventus 0-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

SERIE A | Il Napoli ospita il Verona per la 19ma giornata di campionato. Segui la DIRETTA #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/07/serie-a-in-campo-napoli-verona-live_7329b43d-61ab-4e84-878d-b910619d11b2.html - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

