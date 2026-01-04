Diretta Gol Serie A LIVE | Lazio Napoli 0-2 Fiorentina Cremonese 1-0
Segui con noi la diretta delle partite di Serie A di questa domenica. In particolare, aggiornamenti su Lazio-Napoli, conclusa con un risultato di 0-2, e Fiorentina-Cremonese, terminata 1-0. Quattro incontri in programma, con aggiornamenti in tempo reale sulle principali sfide del campionato italiano. Resta con noi per tutte le novità e i risultati live delle partite in corso.
Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide. Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
