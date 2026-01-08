Martedì alle 13.35, il ministro degli Esteri Tajani si recherà in Senato per relazionare sulla tragica vicenda di Crans-Montana e sul raid militare statunitense in Venezuela, offrendo un'analisi accurata di questi importanti eventi internazionali.

13.35 Martedì, il ministro degli Esteri, Tajani, sarà in Senato per riferire sulla strage di Crans-Montana e sul raid militare degli Usa in Venezuela. Su Caracas, Tajani svolgerà una informativa. Sulla Svizzera si tratterà di comunicazioni. A fine dibattito un possibile voto unitario sulle iniziative già intraprese dal governo e sulla proposta Pd di sostenere le famiglie delle vittime nei futuri possibili procedimenti penali (come parti civili) e nelle azioni legali di risarcimento che dovessero eventualmente promuovere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Svizzera, Tajani:"Verifica su italiani"

Leggi anche: **Svizzera: Tajani, 'su campione golf Galleppini, prevalga linea prudenza'**

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela e Ucraina, Meloni fa il punto con Tajani e Salvini; Svizzera: Conte sente Meloni e Tajani, ‘tragedia tocca tutti, il M5s c’è per tutte le misure utili’.

Senato, Tajani su Svizzera e Venezuela - Martedì, il ministro degli Esteri, Tajani, sarà in Senato per riferire sulla strage di Crans- rainews.it