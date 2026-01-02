**Svizzera | Tajani ' su campione golf Galleppini prevalga linea prudenza' **

In assenza di conferme ufficiali, non si può affermare con certezza che Emanuele Galleppini, il giovane golfista italiano di 17 anni, sia deceduto nell’incendio di Crans-Montana. Il ministro Tajani ha sottolineato l’importanza di mantenere una linea prudente in questa fase, evitando notizie non verificate. La vicenda rimane ancora da chiarire, e si attendono aggiornamenti ufficiali per fare chiarezza sulla vicenda.

Berna, 2 gen. (Adnkronos) - Non c'è alcuna notizia ufficiale e dunque nessuna certezza che Emanuele Galleppini, il ragazzo 17enne di Genova, campione di golf, che molti siti di informazione hanno dato per morto, sia effettivamente deceduto nel rogo del bar di Crans-Montana. Il ministro degli Esteri Antoni Tajani, in collegamento con '4 di Sera News', ribadisce "la linea della prudenza, perché finché non c'è la certezza della identificazione di tutti i feriti, è difficile poter dire se una persona è deceduta oppure no. Anche le autorità ci hanno pregato di non dare notizie che possano da un lato creare entusiasmo e dall'altro creare disperazione, perché finché non ci sono notizie certe, è bene non fare nomi.

Crans-Montana, identificati 113 dei 119 feriti, 11 sono italiani. La Federazione golf annuncia la morte del campione Galeppini, la famiglia: "Aspettiamo analisi Dna" - La Federazione italiana Golf ha annunciato sui social la morte di Emanuele Galeppini, il ragazzo di 17 anni che si trovava nel locale di Crans- gazzettadiparma.it

Crans-Montana, gli italiani feriti sono 13 e i dispersi 6, Tajani: “L’indentificazione delle vittime è molto complessa” - Montana, gli italiani feriti sono 13 e i dispersi 6, Tajani: "L'indentificazione delle vittime è molto complessa" ... blitzquotidiano.it

Crans-Montana, Tajani arriva in Svizzera dopo la tragedia di Capodanno - facebook.com facebook

La tragedia di #CransMontana, il ministro degli esteri #Tajani è arrivato in #Svizzera per incontrare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nell'incendio x.com

