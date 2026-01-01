Svizzera Tajani | Verifica su italiani

Il governo italiano monitora attentamente gli sviluppi a Crans-Montana, come dichiarato da Tajani, che ha sottolineato l'attenzione costante sulla situazione degli italiani presenti nella regione. La verifica degli eventi è continua, garantendo un'azione tempestiva e accurata in risposta alle circostanze. La collaborazione tra le autorità italiane e locali rimane fondamentale per assicurare la sicurezza e il supporto ai cittadini italiani coinvolti.

12.46 "Il governo italiano sta seguendo minuto per minuto l'evoluzione della situazione a Crans-Montana. Ho informato fin dalla prima mattina il presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la quale sono in costante contatto". Così su un social il ministro degli Esteri Tajani. "In azione anche la Protezione civile della Val d'Aosta e la Regione Lombardia che ha messo a disposizione il centro grandi ustioni del Niguarda. In corso verifiche per eventuale coinvolgimento connazionali. Vicino a ministro Esteri svizzero Cassis.

