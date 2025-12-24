Ep739 – Primo sì tra le polemiche alla manovra 2026 vale 22 miliardi – Medicina 22.500 gli idonei al termine del semestre filtro

L’approvazione della manovra 2026, del valore di 22 miliardi di euro, ha ricevuto il primo via libera, suscitando alcune controversie. Al termine di un semestre di valutazioni, sono stati dichiarati idonei 22.500 candidati nel settore della medicina. Il ministro Giorgetti ha confermato il supporto del Governo alla linea adottata, mantenendo un approccio equilibrato tra esigenze di bilancio e investimenti strategici.

Lav: "Un cucciolo di cane o gatto? Sbagliato considerarlo un regalo di Natale". L'intervista ad Alessandra Ferrari, della Lega Antivivisezione: "La via giusta è l'adozione consapevole. A oggi in Italia sono oltre 70mila i cani che vivono nei canili".

