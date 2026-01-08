Infiltrazioni crolli e termosifoni spenti | il rientro in salita nelle scuole di Roma

Il ritorno a scuola a Roma si presenta con diverse criticità, tra infiltrazioni, strutture danneggiate e riscaldamenti inattivi. Questi problemi incidono sulla sicurezza e sul comfort degli ambienti educativi, rendendo più complesso il riprendere delle attività scolastiche dopo le vacanze di Natale. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire un ambiente scolastico più sicuro e adeguato alle esigenze di studenti e insegnanti.

Infiltrazioni, crolli e termosifoni spenti: in diverse scuole di Roma il rientro in classe dopo le vacanze di Natale è stato in salita. Complice anche il maltempo degli ultimi giorni, che ha messo a dura prova la riapertura, in alcuni casi costringendo gli istituti a rinviare di alcuni giorni il.

