Una ragazza su 4 dichiara molestie dai compagni di scuola i dati degli Studenti medi del Lazio
Durante l'incontro a Roma per la presentazione della piattaforma La scuola si-cura, la Rete degli studenti medi del Lazio ha proposto un questionario anonimo destinato a chi frequenta le scuole superiori della Capitale e del resto della regione. L'obiettivo è duplice: comprendere quanto gli ambienti scolastici siano percepiti come sicuri e raccogliere opinioni sull'educazione sessuo-affettiva e le questioni legate al genere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
