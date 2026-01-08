Scudetto Inter sempre più favorita | quote in discesa

L’Inter continua a rafforzare la propria posizione in campionato, grazie alla sesta vittoria consecutiva. La squadra nerazzurra si avvicina sempre più alla conquista dello scudetto, approfittando anche del passo falso del Napoli contro il Verona. Le quote dei bookmaker si sono ormai indirizzate verso i nerazzurri come principali favoriti, confermando la solidità del loro cammino in questa stagione.

L’ Inter allunga e manda un segnale forte al campionato. La sesta vittoria consecutiva rafforza la leadership nerazzurra e consolida lo status di principale candidata allo scudetto, complice anche il passo falso del Napoli contro il Verona. Il momento della squadra guidata da Cristian Chivu trova riscontro anche nelle quote scudetto, che registrano un netto calo: Inter ora favorita a 1,65, in discesa rispetto all’1,80 di pochi giorni fa. In frenata invece il Napoli di Antonio Conte, la cui quota per il titolo sale fino a 5,50, proprio alla vigilia dello scontro diretto di domenica sera a San Siro. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

