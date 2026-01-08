Scudetto Inter sempre più favorita | quote in discesa

L'Inter continua a rafforzare la propria posizione in Serie A con una sesta vittoria consecutiva, allungando in classifica e consolidando il ruolo di favorita per lo scudetto. La recente serie positiva ha influenzato anche le quote, che sono in calo, mentre il Napoli, sconfitto dal Verona, perde terreno. La squadra nerazzurra si conferma come principale candidata alla conquista del titolo nazionale.

L' Inter allunga e manda un segnale forte al campionato. La sesta vittoria consecutiva rafforza la leadership nerazzurra e consolida lo status di principale candidata allo scudetto, complice anche il passo falso del Napoli contro il Verona. Il momento della squadra guidata da Cristian Chivu trova riscontro anche nelle quote scudetto, che registrano un netto calo: Inter ora favorita a 1,65, in discesa rispetto all'1,80 di pochi giorni fa. In frenata invece il Napoli di Antonio Conte, la cui quota per il titolo sale fino a 5,50, proprio alla vigilia dello scontro diretto di domenica sera a San Siro.

