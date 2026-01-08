Sciopero scuola a Parma | possibili disagi lunedì 12 gennaio
Lo sciopero del personale docente e ATA previsto per lunedì 12 gennaio potrebbe causare disagi nelle scuole di Parma, comprese strutture pubbliche, comunali e private. La giornata è indetta a livello nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca, e potrebbe influire sulle attività scolastiche nelle singole strutture. Si consiglia di verificare eventuali comunicazioni ufficiali delle scuole interessate per informazioni aggiornate sulle modalità di svolgimento delle lezioni.
In occasione dello sciopero nazionale del personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali (asili nido, scuole dell’infanzia ed educatori) e private del comparto Funzioni Locali e Istruzione e Ricerca, indetto per le giornate del 12 e 13 gennaio 2026, i singoli plessi di Nidi e Scuola. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
