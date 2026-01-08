Sciopero scuola a Parma | possibili disagi lunedì 12 gennaio

Lo sciopero del personale docente e ATA previsto per lunedì 12 gennaio potrebbe causare disagi nelle scuole di Parma, comprese strutture pubbliche, comunali e private. La giornata è indetta a livello nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca, e potrebbe influire sulle attività scolastiche nelle singole strutture. Si consiglia di verificare eventuali comunicazioni ufficiali delle scuole interessate per informazioni aggiornate sulle modalità di svolgimento delle lezioni.

