Sciopero generale | oggi possibili disagi per trasporti scuola e informazione
Molti comparti pubblici e privati incroceranno le braccia oggi, venerdì 28 novembre, con possibili ripercussioni soprattutto sui trasporti, sulla scuola e sul settore dell’informazione. I giornalisti si fermeranno per chiedere il rinnovo del contratto Fnsi–Fieg, scaduto da quasi un decennio. Di seguito una panoramica delle principali modalità di svolgimento e delle fasce di servizio garantito. Trasporto ferroviario: stop per 24 ore. Il gruppo Fs – che comprende Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – ha confermato una protesta che partirà alle 21 di giovedì 27 novembre e si concluderà alle 21 del giorno successivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Venerdì nero per i trasporti. Sciopero generale di 24 ore: metro, bus, funicolari e treni a rischio - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti, treni e aerei: venerdì sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti ilsole24ore.com/art/trasporti-… Vai su X
Sciopero generale del 28 novembre: giornata ad alto rischio disagi in tutta Italia - Giornata complicata quella di oggi, venerdì 28 novembre 2025, segnata da un nuovo sciopero generale che coinvolge un ampio ventaglio di categorie: dai treni agli aerei, dal trasporto pubblico locale a ... Da laprovinciadivarese.it
Sciopero generale 28 novembre, chi si ferma e chi no: stop ai treni da stasera, gli orari e le fasce di garanzia - L’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e ... Scrive ilgazzettino.it
Sciopero Generale: oggi 28 novembre l’Italia che si ferma dai trasporti alla scuola e l’informazione - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Secondo primapress.it