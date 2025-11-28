Sciopero generale | oggi possibili disagi per trasporti scuola e informazione

Molti comparti pubblici e privati incroceranno le braccia oggi, venerdì 28 novembre, con possibili ripercussioni soprattutto sui trasporti, sulla scuola e sul settore dell’informazione. I giornalisti si fermeranno per chiedere il rinnovo del contratto Fnsi–Fieg, scaduto da quasi un decennio. Di seguito una panoramica delle principali modalità di svolgimento e delle fasce di servizio garantito. Trasporto ferroviario: stop per 24 ore. Il gruppo Fs – che comprende Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – ha confermato una protesta che partirà alle 21 di giovedì 27 novembre e si concluderà alle 21 del giorno successivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

