Venerdì 12 dicembre è previsto uno sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil che coinvolgerà per l’intera giornata lavorativa tutti i settori pubblici e privati. La mobilitazione, convocata contro la Legge di Bilancio 2026, avrà effetti immediati soprattutto sui trasporti e sui servizi locali, con ripercussioni sulle principali città e sulla rete ferroviaria. Il sindacato contesta una manovra ritenuta inadeguata a sostenere salari, pensioni e servizi essenziali, e chiede interventi strutturali su precarietà, fisco e investimenti pubblici. LEGGI ANCHE: Scioperi dicembre 2025, dai treni agli aerei: il calendario con le date Sciopero del 12 dicembre: gli orari nel settore dei trasporti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sciopero generale 12 dicembre, dai treni alla sanità: chi si ferma, orari e fasce di garanzia