Sciopero generale 12 dicembre dai treni alla sanità | chi si ferma orari e fasce di garanzia
Venerdì 12 dicembre è previsto uno sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil che coinvolgerà per l’intera giornata lavorativa tutti i settori pubblici e privati. La mobilitazione, convocata contro la Legge di Bilancio 2026, avrà effetti immediati soprattutto sui trasporti e sui servizi locali, con ripercussioni sulle principali città e sulla rete ferroviaria. Il sindacato contesta una manovra ritenuta inadeguata a sostenere salari, pensioni e servizi essenziali, e chiede interventi strutturali su precarietà, fisco e investimenti pubblici. LEGGI ANCHE: Scioperi dicembre 2025, dai treni agli aerei: il calendario con le date Sciopero del 12 dicembre: gli orari nel settore dei trasporti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
EAV aderisce allo sciopero generale nazionale di 24 ore il 12 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Lo riporta tg24.sky.it
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com